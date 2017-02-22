Свыше трех десятков человек задержаны в Турции по подозрению в связях ИГ - ТВ

Полиция Турции задержала в Стамбуле 35 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в среду телеканал Haberturk.

По его информации, полиция одновременно провела рейды в 41 квартале города и изъяла у задержанных различные документы, имеющие отношение к ИГ. О характере этих бумаг не сообщается.

Задержанная группа лиц подозревается в совершении как минимум шести атак в Турции на гражданские объекты в течение последних 18 месяцев.