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Регион 22.02.2017 11:59

Свыше трех десятков человек задержаны в Турции по подозрению в связях ИГ - ТВ

Полиция Турции задержала в Стамбуле 35 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в среду телеканал Haberturk.

По его информации, полиция одновременно провела рейды в 41 квартале города и изъяла у задержанных различные документы, имеющие отношение к ИГ. О характере этих бумаг не сообщается.

Задержанная группа лиц подозревается в совершении как минимум шести атак в Турции на гражданские объекты в течение последних 18 месяцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОЛИЦИЯ, ИГ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]