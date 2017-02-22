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Дальнее зарубежье 22.02.2017 20:30

В Эстонии суд отменил штрафы дежурным "Бессмертного полка"

В Эстонии Харьюский уездный суд отменил штрафы, назначенные департаментом полиции и пограничной охраны пяти дежурным шествия "Бессмертного полка" в Таллине.

Как сообщил в среду новостной сайт "Делфи", полиция сочла, что Сергей Середенко, Сергей Меньков, Алексей Есаков, Сергей Чаулин и Аллан Хантсом нарушили 9 мая 2016 года "Закон об охране порядка", регулирующим проведение общественных мероприятий в Эстонии.

Дежурным, как они называют себя сами, были назначены полицией штрафы в размере от 60 до 180 евро, но они опротестовали это решение.

Резолюция по делу активистов против Департамента полиции и погранохраны будет обнародована 15 марта.

Как сообщалось, шествие "Бессмертного полка" в Таллине состоялось 9 мая, в нем приняли участие около 500 человек. Участники акции прошли от Автовокзала до памятника Воину-Освободителю (Бронзовый солдат) по тротуарам, так как транспортный департамент Таллина отказался перекрывать дороги на время марша. Шествие, как и все мероприятия Дня Победы, прошло спокойно. Марши "Бессмертного полка" прошли также в Силламяэ и Нарве, памятные мероприятия состоялись и в ряде других городов Эстонии.

Акция проводится в России.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ШЕСТВИЕ, УЧАСТНИКИ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]