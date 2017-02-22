В Эстонии Харьюский уездный суд отменил штрафы, назначенные департаментом полиции и пограничной охраны пяти дежурным шествия "Бессмертного полка" в Таллине.
Как сообщил в среду новостной сайт "Делфи", полиция сочла, что Сергей Середенко, Сергей Меньков, Алексей Есаков, Сергей Чаулин и Аллан Хантсом нарушили 9 мая 2016 года "Закон об охране порядка", регулирующим проведение общественных мероприятий в Эстонии.
Дежурным, как они называют себя сами, были назначены полицией штрафы в размере от 60 до 180 евро, но они опротестовали это решение.
Резолюция по делу активистов против Департамента полиции и погранохраны будет обнародована 15 марта.
Как сообщалось, шествие "Бессмертного полка" в Таллине состоялось 9 мая, в нем приняли участие около 500 человек. Участники акции прошли от Автовокзала до памятника Воину-Освободителю (Бронзовый солдат) по тротуарам, так как транспортный департамент Таллина отказался перекрывать дороги на время марша. Шествие, как и все мероприятия Дня Победы, прошло спокойно. Марши "Бессмертного полка" прошли также в Силламяэ и Нарве, памятные мероприятия состоялись и в ряде других городов Эстонии.
Акция проводится в России.
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