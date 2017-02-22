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СНГ 22.02.2017 20:45

На линии столкновения в Донбассе находятся 37 тыс. украинских военных - Минобороны

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что на линии столкновения в Донбассе находятся 37 тысяч украинских военнослужащих.

Как сообщается на сайте Минобороны, такие цифры С.Полторак озвучил на оперативных сборах в среду в Киеве.

Кроме того, по словам министра, часть личного состава находится на боевом дежурстве, в учебных центрах, на полигонах и аудиториях, "где они изучают опыт, который получили, и делают выводы".

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ВОЕННЫЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]