На линии столкновения в Донбассе находятся 37 тыс. украинских военных - Минобороны

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что на линии столкновения в Донбассе находятся 37 тысяч украинских военнослужащих.

Как сообщается на сайте Минобороны, такие цифры С.Полторак озвучил на оперативных сборах в среду в Киеве.

Кроме того, по словам министра, часть личного состава находится на боевом дежурстве, в учебных центрах, на полигонах и аудиториях, "где они изучают опыт, который получили, и делают выводы".