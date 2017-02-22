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Карабахский конфликт 22.02.2017 21:00

Баку объявил в международный розыск трех членов Европарламента за наблюдение за «референдумом» в Карабахе

Азербайджан объявил в международный розыск членов Европейского парламента (ЕП) Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромира Штетины (Чехия) за наблюдение за «референдумом» в Нагорном Карабахе, сообщает Генеральная прокуратура республики.

«В отношении членов Европарламента возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана за неоднократное незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана, в частности, по подозрению в незаконном посещении Нагорного Карабаха с целью участия в так называемом «референдуме» 20 февраля в качестве «наблюдателей»», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Кроме того, в вину европейским парламентариям инкриминируется ведение пропаганды сепаратистского образования под названием «Нагорно-Карабахская Республика», незаконное участие в мероприятиях, организованных на этих территориях, и преподношение незаконного образования на оккупированных территориях Азербайджана в качестве независимой республики.

«Суд принял решение об аресте Ф.Энгеля, Э.Теохаруса и Я. Штетины, они объявлены в международный розыск по линии «Интерпола», - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАРЛАМЕНТАРИИ, ИНТЕРПОЛ, РОЗЫСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]