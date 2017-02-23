Конституционный референдум станет началом более стабильного периода в Турции – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял в Баку министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака, сообщает сайт главы государства.

Б.Албайрак находится с визитом в Азербайджане с целью участия в III-ем заседании Консультативного совета по проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК).

И.Алиев на встрече выразил уверенность в организации на высоком уровне референдума по конституционной реформе в Турции и "начале нового, более стабильного периода в жизни этой страны".

Президент выразил турецкой стороне благодарность за поддержку в успешной реализации проекта строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Собеседники высоко оценили высокий уровень дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией на фоне происходящего в мире и Европе политического и экономического кризиса.

Р.Бабаев