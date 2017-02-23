Президент Азербайджана провел встречу с министром экономического развития Италии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в четверг встречу с министром экономического развития Италии Карло Календа, сообщает сайт главы государства.

К.Календа находится с визитом в Азербайджане с целью участия в III-ем заседании Консультативного совета по проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК).

Р.Бабаев