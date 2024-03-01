Алиев обсудил с итальянским министром перспективы сотрудничества Баку и Рима

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратина, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

Пикетто-Фратин принимает участие в десятом министерском заседании в рамках Консультативного совета проекта «Южного газового коридора» (ЮГК) и втором заседании Консультативного совета по «зеленой» энергетике.

Министр отметил, что Италия в 2024 году председательствует в «Большой семерке» (G7), и, посчитав важным участие во встрече министров окружающей среды стран G7 азербайджанской стороны, где в текущем году пройдет Климатическая конференция ООН, передал соответствующее приглашение.

В информации говорится, что на встрече были затронуты экономические связи между странами, с удовлетворением отмечено сотрудничество с Баку многих итальянских компаний, в том числе «Ansaldi», «Leonardo», «Maire Tecnimont», а также деятельность компаний на освобожденных территориях (в Карабахе и Восточном Зангезуре)

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества», - отмечается в информации.

Р.Керимов