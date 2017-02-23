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Дальнее зарубежье 23.02.2017 18:02

Открытие планетной системы Trappist-1 состоялось при финансовой поддержке ЕС, напоминают в Брюсселе

Амбициозный исследовательский проект, профинансированный Европейским союзом, привел к открытию новой планетной системы с очень интересными характеристиками, заявила в четверг пресс-служба Еврокомиссии.

"Это яркое открытие показывает, что международное сотрудничество и решительная поддержка научных исследований Европейской комиссией позволяют предпринять один из самых вдохновляющих поисков - жизни вне солнечной системы. Я поздравляю команду бельгийского ученого Микаэля Жийона, который во главе международного коллектива и благодаря фондам Европейского союза заложил основу этого революционного открытия" - заявил в четверг член Еврокомиссии по научным исследованиям и инновациям Карлос Моэдас.

Космическая система, названная Trappist-1, насчитывает обращающимися вокруг одной звезды семь планет размера, близкого к Земле, часть из которых способна иметь на поверхности воду в жидком состоянии. Открытая с помощью NASA Trappist-1 таким образом является системой, насчитывающей до сих пор открытое наибольшее число теллурических планет с потенциальным наличием жизни.

Это открытие состоялось в рамках проекта SPECULOOS (Search for habitable Planets EClipsing Ultra - cOOl Stars), который посвящен поиску потенциально обитаемых экзопланет и реализуется силами международного коллектива под руководством астронома из Льежского университета М.Жийона.

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Тэги: ЕС, АСТРОНОМИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]