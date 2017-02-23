Экс-главу МВФ Рато приговорили в Испании к 4,5 годам заключения за мошенничество

Суд в Испании приговорил к 4,5 годам тюрьмы бывшего директора-распорядителя МВФ Родриго Рато, сообщают европейвские СМИ.

Обвиняемого признали виновным в мошенничестве в период, когда Р.Рато возглавлял испанский банк Bankia. Следствие пришло к выводу, что он использовал деньги банка в личных целях.

Сам Р.Рато в суде виновным себя не признал.