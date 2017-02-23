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Дальнее зарубежье 23.02.2017 18:46

Экс-главу МВФ Рато приговорили в Испании к 4,5 годам заключения за мошенничество

Суд в Испании приговорил к 4,5 годам тюрьмы бывшего директора-распорядителя МВФ Родриго Рато, сообщают европейвские СМИ.

Обвиняемого признали виновным в мошенничестве в период, когда Р.Рато возглавлял испанский банк Bankia. Следствие пришло к выводу, что он использовал деньги банка в личных целях.

Сам Р.Рато в суде виновным себя не признал.

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Тэги: ИСПАНИЯ, МВФ, ЭКС/ГЛАВА, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]