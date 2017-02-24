SOCAR к 2019г восстановит добычу на платформе №10 на Гюнешли, сгоревшей в декабре 2015г - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) сможет в 2017-2018гг восстановить добычу нефти и газа на платформе №10 на мелководье Гюнешли, сгоревшей в декабре 2015 года.
"SOCAR планировала в январе 2017 года восстановить добычу с этой платформы. Однако, на ноябрь 2016 года в рабочем состоянии находились лишь 4 из 28 скважин. По нашим оценкам, в 2017-2018гг добыча с этой платформы будет постепенно восстанавливаться", - отмечается в сообщении Fitch.
По оценкам агентства, по мере восстановления добычи на платформе, SOCAR сможет поддерживать объем собственной добычи на уровне около 270-280 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.
В 2016 году добыча по SOCAR составила 248 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, что на 8% ниже показателя 2015 года. Спад добычи, в том числе, был связан с приостановкой добычи с платформы №10 на Гюнешли.
Возгорание на морской стационарной платформе №10 на месторождении Гюнешли произошло 4 декабря 2015 года в 17:40 в результате выхода из строя газовой линии. Плохие погодные условия создавали проблемы для подхода спасательных кораблей. Было спасено 33 человека. Найдены тела 14 погибших. Продолжаются поиски еще 16 человек.
До пожара на платформе добыча велась с 28 скважин, из которых 24 – нефтяные, 4 – газовые. Ежесуточный объем добычи с платформы составлял 1,3 млн кубометров газа и 1 тыс. тонн нефти.
В июле 2016 года SOCAR в рамках реконструкции платформы №10 возобновила добычу с первой скважины с суточным дебитом 100 тонн нефти.
А.Азизов
Азербайджан рано или поздно освободит оккупированные территории – спикер парламента
V Съезд Конгресса азербайджанцев Европы состоится 27 февраля в Амстердаме
Азербайджан продолжит правовое преследование лиц, занимающихся агитацией в пользу сепаратистов в Нагорном Карабахе - МИД
MIDA получила 20 га земли в Баку для второго проекта строительства доступного жилья
Футбольный клуб "Лестер" уволил главного тренера Раньери
В Азербайджане в 2016 году более 5 тыс. человек обратились в токсикологическое отделение ЦКМ
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Виталий Чуркин заслужил звание народного дипломата - Лавров
Решения по российскому газу приняты и будут согласованы на политическом уровне, заявляют в Минске
Власти КНР призывают операторов увеличить скорость доступа к интернету и снизить тарифы
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
ООО «Азпетрол Лтд.» стало партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
«ASE EXPRESS & OCS, DSV» стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»