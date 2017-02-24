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ТЭК 24.02.2017 09:17

SOCAR к 2019г восстановит добычу на платформе №10 на Гюнешли, сгоревшей в декабре 2015г - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) сможет в 2017-2018гг восстановить добычу нефти и газа на платформе №10 на мелководье Гюнешли, сгоревшей в декабре 2015 года.

"SOCAR планировала в январе 2017 года восстановить добычу с этой платформы. Однако, на ноябрь 2016 года в рабочем состоянии находились лишь 4 из 28 скважин. По нашим оценкам, в 2017-2018гг добыча с этой платформы будет постепенно восстанавливаться", - отмечается в сообщении Fitch.

По оценкам агентства, по мере восстановления добычи на платформе, SOCAR сможет поддерживать объем собственной добычи на уровне около 270-280 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.

В 2016 году добыча по SOCAR составила 248 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, что на 8% ниже показателя 2015 года. Спад добычи, в том числе, был связан с приостановкой добычи с платформы №10 на Гюнешли.

Возгорание на морской стационарной платформе №10 на месторождении Гюнешли произошло 4 декабря 2015 года в 17:40 в результате выхода из строя газовой линии. Плохие погодные условия создавали проблемы для подхода спасательных кораблей. Было спасено 33 человека. Найдены тела 14 погибших. Продолжаются поиски еще 16 человек.

До пожара на платформе добыча велась с 28 скважин, из которых 24 – нефтяные, 4 – газовые. Ежесуточный объем добычи с платформы составлял 1,3 млн кубометров газа и 1 тыс. тонн нефти.

В июле 2016 года SOCAR в рамках реконструкции платформы №10 возобновила добычу с первой скважины с суточным дебитом 100 тонн нефти.

А.Азизов

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Тэги: SOCAR, ПЛАТФОРМА, ДОБЫЧА


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