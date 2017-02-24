Власти Израиля отклонили запрос правозащитной организации "Хьюман райтс уотч" на продление визы ее региональному директору Омару Шакиру, обвинив при этом организацию в распространении пропаганды палестинцев, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В заявлении МВД Израиля говорится, что "Хьюман райтс уотч" "участвует в политике - на службе палестинской пропаганды, и в то же время притворно говорит о правах человека".

В МВД также назвали "Хьюман райтс уотч" "откровенно враждебной антиизраильской организацией, чьи доклады имеют единственную цель - нанести ущерб Израилю, нисколько не заботясь о правде и реальности".

В министерстве уточнили, что решение отказать в виде О.Шакиру было принято по рекомендации МИД Израиля.

В госдепартаменте США выразили несогласие подобной оценкой Израилем деятельности "Хьюман райтс уотч".