Власти Израиля отклонили запрос правозащитной организации "Хьюман райтс уотч" на продление визы ее региональному директору Омару Шакиру, обвинив при этом организацию в распространении пропаганды палестинцев, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
В заявлении МВД Израиля говорится, что "Хьюман райтс уотч" "участвует в политике - на службе палестинской пропаганды, и в то же время притворно говорит о правах человека".
В МВД также назвали "Хьюман райтс уотч" "откровенно враждебной антиизраильской организацией, чьи доклады имеют единственную цель - нанести ущерб Израилю, нисколько не заботясь о правде и реальности".
В министерстве уточнили, что решение отказать в виде О.Шакиру было принято по рекомендации МИД Израиля.
В госдепартаменте США выразили несогласие подобной оценкой Израилем деятельности "Хьюман райтс уотч".
Азербайджан рано или поздно освободит оккупированные территории – спикер парламента
V Съезд Конгресса азербайджанцев Европы состоится 27 февраля в Амстердаме
Азербайджан продолжит правовое преследование лиц, занимающихся агитацией в пользу сепаратистов в Нагорном Карабахе - МИД
Башак Инам планирует уйти со страхового рынка Азербайджана – глава MBNP
Азербайджанский AccessBank увеличил в 2016г объем депозитов на 2%
MBNP отмечает прогресс в 2016г в решении основных проблем банковского сектора Азербайджана
MIDA получила 20 га земли в Баку для второго проекта строительства доступного жилья
Футбольный клуб "Лестер" уволил главного тренера Раньери
В Азербайджане в 2016 году более 5 тыс. человек обратились в токсикологическое отделение ЦКМ
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
ООО «Азпетрол Лтд.» стало партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
«ASE EXPRESS & OCS, DSV» стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»