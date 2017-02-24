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Дальнее зарубежье 24.02.2017 11:44

Израиль отказал в визе главе местного отделения "Хьюман райтс уотч" и обвинил организацию в ангажированности в пользу палестинцев

Власти Израиля отклонили запрос правозащитной организации "Хьюман райтс уотч" на продление визы ее региональному директору Омару Шакиру, обвинив при этом организацию в распространении пропаганды палестинцев, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В заявлении МВД Израиля говорится, что "Хьюман райтс уотч" "участвует в политике - на службе палестинской пропаганды, и в то же время притворно говорит о правах человека".

В МВД также назвали "Хьюман райтс уотч" "откровенно враждебной антиизраильской организацией, чьи доклады имеют единственную цель - нанести ущерб Израилю, нисколько не заботясь о правде и реальности".

В министерстве уточнили, что решение отказать в виде О.Шакиру было принято по рекомендации МИД Израиля.

В госдепартаменте США выразили несогласие подобной оценкой Израилем деятельности "Хьюман райтс уотч".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВИЗА, ОТКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]