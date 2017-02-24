В Москве прощаются с Виталием Чуркиным

Гражданская панихида по постпреду России в ООН Виталию Чуркину началась в Большом траурном зале ЦКБ управделами президента в Москве.
Соболезнования от пришедших проститься с В.Чуркиным принимает семья дипломата.
Возле гроба стоят солдаты роты почетного караула.
Похороны В.Чуркина состоятся позднее в пятницу на Троекуровском кладбище.
Российский постпред скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке.
В.Чуркин родился в 1952 г. В 1974 г. окончил Московский государственный институт международных отношений. Кандидат исторических наук. Владел английским и французским языками. В.Чуркин посвятил дипломатической работе всю свою жизнь. На посту постоянного представителя РФ при ООН и представителя РФ в Совете Безопасности ООН он находился с 2006 года.
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