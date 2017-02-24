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СНГ 24.02.2017 11:34

В Москве прощаются с Виталием Чуркиным

Гражданская панихида по постпреду России в ООН Виталию Чуркину началась в Большом траурном зале ЦКБ управделами президента в Москве.

Соболезнования от пришедших проститься с В.Чуркиным принимает семья дипломата.

Возле гроба стоят солдаты роты почетного караула.

Похороны В.Чуркина состоятся позднее в пятницу на Троекуровском кладбище.

Российский постпред скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке.

В.Чуркин родился в 1952 г. В 1974 г. окончил Московский государственный институт международных отношений. Кандидат исторических наук. Владел английским и французским языками. В.Чуркин посвятил дипломатической работе всю свою жизнь. На посту постоянного представителя РФ при ООН и представителя РФ в Совете Безопасности ООН он находился с 2006 года.

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Тэги: РОССИЯ, ЧУРКИН, ПРОЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]