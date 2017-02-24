Сопредседатели МГ ОБСЕ по Карабаху в марте совершат визит в регион – глава МИД Азербайджана

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в марте совершат визит в регион, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Сопредседатели МГ ОБСЕ в марте совершат визит в регион. Я вчера говорил с российским сопредседателем и с личным представителем председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком", - сказал Э.Мамедъяров на брифинге в пятницу.

По его словам, существуют некоторые технические моменты, связанные с визитом сопредседателей в регион. "Необходимо согласовать сроки визита с нами и с армянской стороной", - добавил глава МИД.

Ф.Исазаде