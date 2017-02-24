Президент Молдавии заявил миссии МВФ, что будет добиваться отмены закона о порядке возврата украденного миллиарда евро

Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с представителями миссии МВФ заявил, что будет добиваться отмены закона о порядке возврата украденного из банковской системы 1 млрд евро.

"Я сказал о том, что в нынешних условиях правительство вместе с представителями фонда нашло самое простое решение - возложить возврат украденных денег на плечи граждан страны. Высказался категорически против того, чтобы граждане Республики Молдова возвращали украденные деньги. Заявил, что буду настаивать на аннулировании "закона о миллиарде", - заявил И.Додон на своей странице в "Фейсбуке" по итогам состоявшейся в пятницу встрече с Миссией МВФ, которая работает в Молдавии в период с 14 до 28 февраля.

"Приложу все усилия, чтобы эти деньги возвращали те, кто был замешан в этой краже, буду настаивать на том, чтобы все, кто виновен, были наказаны, чтобы имущество всех, кто прямо или косвенно принял участие в этом преступлении, было конфисковано и продано", - подчеркнул президент Молдавии.

Он сообщил также членам Миссии МВФ, что первое заседание нового состава Высшего совета безопасности будет посвящено проблеме украденных из финансово-банковской страны денег.

"Есть и другие решения для возвращения украденного миллиарда. В ближайшее время я обнародую свою позицию. Договорились работать на уровне экспертов над этим вопросом", - сообщил И.Додон.

Он также подчеркнул, что намерен блокировать закон о налоговой амнистии в той редакции, в которой он представлен в парламент.

По его словам, в ходе встречи с членами делегации МВФ, он также проинформировал Миссию о своем видении сотрудничества Молдавии с МВФ и другими международными организациями.

"Я озвучил им очень четкий посыл. Я выступаю за сотрудничество с международными структурами, но моя позиция в этом смысле категорична: это сотрудничество должно быть в интересах Молдавии и ее граждан. Подчеркнул, что, с одной стороны, я обеспокоен, а с другой, не поддерживаю многие положения Меморандума о сотрудничестве с Республикой Молдова в том, что касается пенсионной системы, замораживания роста заработных плат, увеличения тарифов, ограничения объема денег, выделяемых на субсидии в сельское хозяйство", - заявил И.Додон.

Ранее в МВФ настаивали на принятии закона о покрытии финансовой дыры, которая образовалась бюджете после предоставления Национальном банку средств для закрытия долгов трех ликвидированных банков. Решение правительства о переводе этой суммы в государственный долг Молдавии было одобрено МВФ. Принятие этого закона было одним из основных условий подписания МВФ нового Меморандума с Молдавией и возобновления внешнего финансирования страны.

В декабре минувшего года в своей первой законодательной инициативе Игорь Додоен предложил отменить принятый в сентябре 2016 года закон. Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что предложение президента невыполнимо, так как закон о переводе задолженности в государственный долг "уже произвел юридический эффект и его отменить невозможно".

Партия социалистов выступила с намерением провести референдум по этому поводу в случае, если парламентское большинство отклонит инициативу главы государства.