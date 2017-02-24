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Дальнее зарубежье 24.02.2017 20:42

Трамп пообещал вместе с союзниками стереть "Исламское государство" с лица земли

Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить "Исламское государство" (ИГИЛ).

"Работая вместе с нашими союзниками, мы сотрем это зло с лица земли", - заявил Д.Трамп, выступая в пятницу на Конференции консервативных политических действий.

В то же время, по словам Д.Трампа, США должны обеспечить должную защиту своих внешних границ, чтобы террористы не смогли проникнуть на территорию страны.

"Посмотрите, что происходит в Швеции. Посмотрите, что происходит в Германии. Посмотрите, что происходит во Франции!" - воскликнул президент США, говоря о проблеме проникновения исламских радикалов в Европу.

"Мы должны быть умными. Мы не должны допустить, чтобы такое произошло с нами", - подчеркнул Д.Трамп.

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Тэги: ТРАМП, ИГ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]