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Дальнее зарубежье 25.02.2017 14:20

Свыше 20 человек погибли и десятки ранены в результате взрывов в сирийском Хомсе

Жертвами терактов в сирийском городе Хомс стали свыше 20 человек и десятки ранены, сообщает в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу региональной администрации Талала Барзани.

По его словам, в Хомсе прогремели три взрыва, устроенные террористами-смертниками.

Ранее сообщалось, что два взрывы прогремели в двух центральных районах города у здания госбезопасности и штаба военной разведки.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракты в Хомсе, третьем по величине городе Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СИРИЯ, ХОМС, ВЗРЫВЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]