Дата встречи Порошенко и Трампа все еще обсуждается - глава МИД Украины

Конкретная дата встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа пока не определена, сообщил глава украинского МИД Павел Климкин.
"Мы сейчас обсуждаем разные опции. На сегодня больше сказать не могу, чтобы сознательно, так сказать, не держать интригу", - сказал министр в интервью изданию "Зеркало неделя. Украина" (ZN.UA), которое было опубликовано в субботу.
Так он ответил на вопрос о том, можно ли сегодня говорить о конкретной дате встречи между украинским и американским лидерами,
П.Климкин сообщил, что его ведомство также подбирает даты встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и некоторыми другими представителями администрации Д.Трампа.
"Мы сейчас подбираем дату, когда можно было бы вероятнее всего встретиться сразу и с Тиллерсоном, и с новоназначенным советником по национальной безопасности (Гербертом) Макмастером, и с новым министром обороны (Джеймсом) Мэттисом, поскольку существует много аспектов, которые необходимо обсуждать с разными членами новой американской администрации", - отметил украинский министр.
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