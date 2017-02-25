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СНГ 25.02.2017 14:53

Дата встречи Порошенко и Трампа все еще обсуждается - глава МИД Украины

Конкретная дата встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа пока не определена, сообщил глава украинского МИД Павел Климкин.

"Мы сейчас обсуждаем разные опции. На сегодня больше сказать не могу, чтобы сознательно, так сказать, не держать интригу", - сказал министр в интервью изданию "Зеркало неделя. Украина" (ZN.UA), которое было опубликовано в субботу.

Так он ответил на вопрос о том, можно ли сегодня говорить о конкретной дате встречи между украинским и американским лидерами,

П.Климкин сообщил, что его ведомство также подбирает даты встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и некоторыми другими представителями администрации Д.Трампа.

"Мы сейчас подбираем дату, когда можно было бы вероятнее всего встретиться сразу и с Тиллерсоном, и с новоназначенным советником по национальной безопасности (Гербертом) Макмастером, и с новым министром обороны (Джеймсом) Мэттисом, поскольку существует много аспектов, которые необходимо обсуждать с разными членами новой американской администрации", - отметил украинский министр.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ТРАМП, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]