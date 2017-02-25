Назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом положительно скажется на развитии Азербайджана – помощник президента

Назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом внесет свой положительный вклад в развитие азербайджанского государства, считает помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.
«Назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана внесет вклад в развитие азербайджанского народа и государства», - заявил А.Гасанов на презентации книг «Ходжалинский геноцид: Причины, итоги и признание на международной арене» и «Этапы этнических чисток и политики геноцида в отношении азербайджанцев».
Он отметил целеустремленность первого вице-президента.
«Мехрибан Алиева целеустремленный человек, что положительно отразится на политике страны», - подчеркнул А.Гасанов.
Р.Бабаев
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