Германская спецслужба шпионила за бельгийским журналистом - СМИ

Телефоны бельгийского журналиста Арно Зайтмана прослушивались Федеральной разведывательной службой Германии (BND), сообщила в субботу газета Le Soir, ссылаясь на сведения немецкого еженедельника Der Spiegel.

"Неприятно узнать, что кто-то вас прослушивал, когда вы имели дело с очень чувствительными источниками", - приводят СМИ слова А.Зайтмана.

Журналист, около 20 лет занимающийся Африкой, работал в течение 10 лет корреспондентом BBC и France 24 в Демократической Республике Конго. В 2006 году, когда в ДРК проходили выборы, германская разведслужба подключилась к двум его телефонам для прослушки, сообщают СМИ.

Представитель организации "Репортеры без границ" в Германии осудил "чудовищную атаку против свободы прессы" и заявил, что изучается возможность предъявления судебного иска по этому поводу.

Der Spiegel опубликовал и другие данные о шпионаже BND за СМИ. Среди целей германской разведки фигурируют BBC, New York Times и др.

По данным еженедельника, BND с 1999 года отслеживала "по крайней мере, пятьдесят номеров телефонов, факсов и электронных адресов" журналистов и редакций. Der Spiegel не уточняет, продолжает ли BND сегодня эту слежку.