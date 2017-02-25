Германская спецслужба шпионила за бельгийским журналистом - СМИ

Телефоны бельгийского журналиста Арно Зайтмана прослушивались Федеральной разведывательной службой Германии (BND), сообщила в субботу газета Le Soir, ссылаясь на сведения немецкого еженедельника Der Spiegel.
"Неприятно узнать, что кто-то вас прослушивал, когда вы имели дело с очень чувствительными источниками", - приводят СМИ слова А.Зайтмана.
Журналист, около 20 лет занимающийся Африкой, работал в течение 10 лет корреспондентом BBC и France 24 в Демократической Республике Конго. В 2006 году, когда в ДРК проходили выборы, германская разведслужба подключилась к двум его телефонам для прослушки, сообщают СМИ.
Представитель организации "Репортеры без границ" в Германии осудил "чудовищную атаку против свободы прессы" и заявил, что изучается возможность предъявления судебного иска по этому поводу.
Der Spiegel опубликовал и другие данные о шпионаже BND за СМИ. Среди целей германской разведки фигурируют BBC, New York Times и др.
По данным еженедельника, BND с 1999 года отслеживала "по крайней мере, пятьдесят номеров телефонов, факсов и электронных адресов" журналистов и редакций. Der Spiegel не уточняет, продолжает ли BND сегодня эту слежку.
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