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Дальнее зарубежье 25.02.2017 17:58

Германская спецслужба шпионила за бельгийским журналистом - СМИ

Телефоны бельгийского журналиста Арно Зайтмана прослушивались Федеральной разведывательной службой Германии (BND), сообщила в субботу газета Le Soir, ссылаясь на сведения немецкого еженедельника Der Spiegel.

"Неприятно узнать, что кто-то вас прослушивал, когда вы имели дело с очень чувствительными источниками", - приводят СМИ слова А.Зайтмана.

Журналист, около 20 лет занимающийся Африкой, работал в течение 10 лет корреспондентом BBC и France 24 в Демократической Республике Конго. В 2006 году, когда в ДРК проходили выборы, германская разведслужба подключилась к двум его телефонам для прослушки, сообщают СМИ.

Представитель организации "Репортеры без границ" в Германии осудил "чудовищную атаку против свободы прессы" и заявил, что изучается возможность предъявления судебного иска по этому поводу.

Der Spiegel опубликовал и другие данные о шпионаже BND за СМИ. Среди целей германской разведки фигурируют BBC, New York Times и др.

По данным еженедельника, BND с 1999 года отслеживала "по крайней мере, пятьдесят номеров телефонов, факсов и электронных адресов" журналистов и редакций. Der Spiegel не уточняет, продолжает ли BND сегодня эту слежку.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕЛЬГИЯ, ЖУРНАЛИСТ, СЛЕЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]