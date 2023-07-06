Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8433 RUR   0.0185 GBR   2.1597 TRY   0.0652

Цена на нефть

05.07 $/bbl +/- WTI 71.79 +0.47 Brent 76.65 +0.40

Дальнее зарубежье 06.07.2023 18:03

Власти Бельгии, Германии и Нидерландов проводят обыски и аресты по подозрениям в терроризме

Значительное число сотрудников полиции заблокировали в четверг одну из улиц бельгийского города Вервье для проведения обысков, сообщил телеканал RTBF.

"Речь о деле, которое ведет федеральная прокуратура, проведены три обыска в Вервье и еще один в районе Льежа", - приводит канал слова официального представителя надзорного ведомства Эрика Ван Дейсе.

RTBF уточняет, что федеральная прокуратура, на которую возложены дела о терроризме, не желает пока распространяться о подробностях проведенных обысков, но уже очевидно, что действия бельгийской полиции связаны с операциями, одновременно проводившимися в Германии и Нидерландах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ГЕРМАНИЯ, АНТИТЕРРОР


Похожие новости


Предпринимателям Азербайджана, Бельгии и Голландии предлагают развивать сотрудничество Бизнес-форум Азербайджан-Бельгия-Нидерланды пройдет 13 июня в Баку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az