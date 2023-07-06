Власти Бельгии, Германии и Нидерландов проводят обыски и аресты по подозрениям в терроризме

Значительное число сотрудников полиции заблокировали в четверг одну из улиц бельгийского города Вервье для проведения обысков, сообщил телеканал RTBF.

"Речь о деле, которое ведет федеральная прокуратура, проведены три обыска в Вервье и еще один в районе Льежа", - приводит канал слова официального представителя надзорного ведомства Эрика Ван Дейсе.

RTBF уточняет, что федеральная прокуратура, на которую возложены дела о терроризме, не желает пока распространяться о подробностях проведенных обысков, но уже очевидно, что действия бельгийской полиции связаны с операциями, одновременно проводившимися в Германии и Нидерландах.