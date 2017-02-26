Депутат парламента Киргизии задержан на 48 часов, оппозиция намерена провести акцию с требованием освободить парламентария

Лидер оппозиционной парламентской фракции Киргизии "Ата-Мекен" (Родина) Омурбек Текебаев задержан на 48 часов и содержится в изоляторе временного содержания Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ.
По словам собеседника агентства, лидер оппозиционной фракции был задержан в ночь на воскресенье в аэропорту "Манас" по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса, в рамках возбужденного 25 февраля Генпрокуратурой уголовного дела.
Собеседник агентства добавил, что в рамках расследования уголовного дела в ГКНБ Киргизии также был доставлен Дуйшенкул Чотонов. Д.Чотонов является членом партии "Ата-Мекен", после смены власти в апреле 2010 года занимал пост министра чрезвычайных ситуаций во Временном правительстве, был послом республике в Корее.
В свою очередь в секретариате фракции "Ата-Мекен" сообщили, что днем в воскресенье члены партии и сторонники О.Текебаева проведут акцию у здания ГКНБ с требованием освободить своего лидера. Лидеры ряда неправительственных организаций Киргизии распространили обращение к депутатам парламента собраться на срочную сессию в связи с арестом лидера "Ата-Мекена".
25 февраля Генеральная прокуратура Киргизии заявила о возбуждении уголовного дела в отношении лидера "Ата-Мекена" по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" по делу вокруг сотового оператора "MegaCom". Основанием для возбуждения дела стало обращение о привлечении к ответственности О.Текебаева владельца ряда телекоммуникационных компаний РФ Леонида Маевского, который написал о том, что в 2010 году, когда политик был заместителем главы Временного правительства, ему был передан $1 млн для создания преференции по управлению сотовой компанией.
В момент возбуждения уголовного дела парламентарий находился в Вене, где принимал участие в заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Местным СМИ он заявил, что не брал $ 1 млн, и связал возбужденное против него уголовное дело с оппонированием президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву по проведенной в конце прошлого года конституционной реформе, против которой выступал О.Текебаев.
Между тем ранее Генпрокуратура Киргизии также возбудила уголовные дела в отношении еще двух членов партии "Ата-Мекен": бывшего министра юстиции Алмамбета Шыкмаматова и экс-генпрокурора Аиды Саляновой.
Осенью прошлого года фамилии всех троих фигурировали в документах, полученных из оффшорной зоны в Белизе, переданных главой спецслужбы Абдилем Сегизбаевым президенту Киргизии, о причастности парламентариев к возможным махинациям с акциями ЗАО "Альфа-Телеком" и якобы имеющих место связях с Максимом Бакиевым - младшим сыном экс-президента Курманбека Бакиева.
Парламентарии заявили, что документы были сфальсифицированы.
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