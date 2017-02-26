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Регион 26.02.2017 13:08

Грузинские спасатели извлекли из-под лавины туриста из Сербии

Турист из Сербии серьезно пострадал в результате схода лавины в Грузии.

Как сообщает в воскресенье Агентство управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в спасательную службу поступил сигнал о том, что четверо иностранных туристов попали под лавину в районе Ломисского хребта, после чего в район происшествия был отправлен вертолет пограничной полиции со спасателями и медиками на борту.

По данным агентства, один из туристов - 46-летний гражданин Сербии серьезно пострадал, однако спасатели сумели оказать помощь мужчине, который на данный момент доставлен в медицинский центр в Тбилиси.

Между тем, накануне сообщалось о сходе лавины в другом высокогорном курорте Грузии. В частности, по данным грузинских СМИ, в результате схода лавины в районе вершины Тетнульд в Сванетии погиб 46-летний турист из Германии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЛАВИНА, ТУРИСТ, СПАСЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]