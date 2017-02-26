Найден пропавший в Казахстане вертолет, по предварительным данным, погиб пилот

Обнаружено место падения частного вертолета С-341, пропавшего накануне в Восточном Казахстане, по предварительным данным пилот погиб, сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным происшествиям (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

"По информации "Казаэронавигации" пропавший вертолет обнаружен в 60 км северо-западнее от города Аягоз. По их словам, пилот вертолета погиб. Один пассажир жив, его доставляют в село Айгыз. Информация по третьему человеку уточняется", - сказал Р.Иманкулов журналистам.

Ранее в воскресенье он сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан", что спасатели в Восточном Казахстане ведут поиски пропавшего вертолета.

"Вертолет вчера вылетел из села Кожа, Урджарского района и должен был приземлиться в селе Акшатау Аягозского района для дозаправки. Очевидцы видели пролетавший вертолет над селом Айгыз. Однако до назначенного места он так и не долетел. В 18:30 пилот не вышел на связь. Ориентировочное место пропажи между селами Айгыз и Акшатау составляет около 100 км", - сказал Р.Иманкулов.

По его данным, на борту пропавшего вертолета находятся три человека - два пассажира и пилот.

На поиски на высокопроходимой технике выехали сотрудники областного КЧС Урджарского и Аягозского района. Вместе с проводниками спасатели направились в сторону зимовки Абутали. Из Усть-Каменогорска на Маршах в помощь прибыли спасатели из восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда, проинформировал представитель КЧС Казахстана.

"Кроме того, сегодня утром из города Семей вылетел военный вертолет Ми-17, из областного центра Ми-8, на борту которого находятся еще одна группа спасателей, в том числе заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям "ДЧС" Восточно-Казахстанской области (ВКО). В Кризисном центре ДЧС ВКО и в Аягозском районе развернут оперативный штаб", - отметил Р. Иманкулов.

В поисках были задействованы 29 человек личного состава ДЧС ВКО и районного ОВД, четыре единицы техники.