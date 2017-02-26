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СНГ 26.02.2017 17:18

На борту разбившегося в Казахстане вертолета было два человека, один из них выжил

На борту разбившегося в Восточно-Казахстанской области частного вертолета С-341, по уточненным данным, находилось два человека, сообщили в региональном департаменте по ЧС.

"По уточненным данным, на борту упавшего вертолета находились два человека: пилот и пассажир. Как уже сообщалось, пилот погиб, пассажир - жив, его доставляют в село Айгыз", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Ранее официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов сообщал, что, по предварительным данным, на борту было три человека.

В минувшую субботу вечером пилот вертолета С-341, принадлежавший частному лицу, не вышел на связь. На его поиски утром из города Семей вылетел военный вертолет Ми-17, из областного центра - Ми-8, из Алматинской области - Ми-2 частной компании.

Во второй половине дня было обнаружено место падения вертолета. По информации "Казаэронавигации", пропавший вертолет обнаружен в 60 километрах северо-западнее от города Аягоз.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЕРТОЛЕТ, ПАССАЖИРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]