На борту разбившегося в Казахстане вертолета было два человека, один из них выжил

На борту разбившегося в Восточно-Казахстанской области частного вертолета С-341, по уточненным данным, находилось два человека, сообщили в региональном департаменте по ЧС.
"По уточненным данным, на борту упавшего вертолета находились два человека: пилот и пассажир. Как уже сообщалось, пилот погиб, пассажир - жив, его доставляют в село Айгыз", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.
Ранее официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов сообщал, что, по предварительным данным, на борту было три человека.
В минувшую субботу вечером пилот вертолета С-341, принадлежавший частному лицу, не вышел на связь. На его поиски утром из города Семей вылетел военный вертолет Ми-17, из областного центра - Ми-8, из Алматинской области - Ми-2 частной компании.
Во второй половине дня было обнаружено место падения вертолета. По информации "Казаэронавигации", пропавший вертолет обнаружен в 60 километрах северо-западнее от города Аягоз.
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