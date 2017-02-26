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Дальнее зарубежье 26.02.2017 19:27

Армия Ирака проводит масштабную операцию по освобождению западного Мосула

Иракские военнослужащие пытаются установить контроль над мостом в западной части Мосула, который пересекает реку Тигр, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Как отмечают издания, контроль над мостом станет ключевым фактором в борьбе против террористов из "Исламского государства". Таким образом, в случае успешного окончания операции армия Ирака сможет поставлять припасы через мост в восточную часть города.

Тем не менее, в настоящий момент военные столкнулись с сильным сопротивлением со стороны исламистов.

Операция по освобождению западного Мосула от боевиков ИГ была объявлена неделю назад премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, МОСТ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]