Армия Ирака проводит масштабную операцию по освобождению западного Мосула

Иракские военнослужащие пытаются установить контроль над мостом в западной части Мосула, который пересекает реку Тигр, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Как отмечают издания, контроль над мостом станет ключевым фактором в борьбе против террористов из "Исламского государства". Таким образом, в случае успешного окончания операции армия Ирака сможет поставлять припасы через мост в восточную часть города.

Тем не менее, в настоящий момент военные столкнулись с сильным сопротивлением со стороны исламистов.

Операция по освобождению западного Мосула от боевиков ИГ была объявлена неделю назад премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.