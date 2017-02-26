Первый вице-президент Азербайджана готова выслушивать здоровую критику оппозиции

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева готова выслушивать конструктивную критику оппозиции.
«Я готова слушать здоровую конструктивную критику. Можно быть в оппозиции к власти, но не надо быть в оппозиции к своей стране. Вот это самое страшное», - заявила М.Алиева в интервью «Вести недели с Дмитрием Киселевым».
Она отметила, что ее основная задача - добиться уменьшения причин для критики. «Моя задача заключается в том, скажем так, чтобы оснований для объективной критики со стороны самых критикующих слоев стало меньше», - добавила М.Алиева.
Ф.Исазаде
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