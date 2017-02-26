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Внутренняя политика 26.02.2017 23:39

Первый вице-президент Азербайджана готова выслушивать здоровую критику оппозиции

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева готова выслушивать конструктивную критику оппозиции.

«Я готова слушать здоровую конструктивную критику. Можно быть в оппозиции к власти, но не надо быть в оппозиции к своей стране. Вот это самое страшное», - заявила М.Алиева в интервью «Вести недели с Дмитрием Киселевым».

Она отметила, что ее основная задача - добиться уменьшения причин для критики. «Моя задача заключается в том, скажем так, чтобы оснований для объективной критики со стороны самых критикующих слоев стало меньше», - добавила М.Алиева.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ОППОЗИЦИЯ, КРИТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]