Антикоррупционное управление Азербайджана возбудило уголовное дело в отношении главврача наркологического диспансера

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Азербайджана возбудило уголовное дело в отношении главного врача городского наркологического диспансера Главного управления здравоохранения Баку Гусейна Гасанова, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Уголовное дело возбуждено по статье 311.1 «Получение взятки» УК Азербайджана.
«Г.Гасанов обвиняется в получении вместе с медрегистратором наркологического диспансера Матанат Шамчиевой в январе-феврале 2016 года 3,19 тыс. манатов от различных граждан в качестве взятки за выдачу справок о регистрации в указанном медицинском учреждении», - говорится в сообщении.
Г.Гасанов в связи с данным уголовным делом решением суда взят под арест.
Р.Бабаев
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