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Здравоохранение 27.02.2017 18:23

Антикоррупционное управление Азербайджана возбудило уголовное дело в отношении главврача наркологического диспансера

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Азербайджана возбудило уголовное дело в отношении главного врача городского наркологического диспансера Главного управления здравоохранения Баку Гусейна Гасанова, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по статье 311.1 «Получение взятки» УК Азербайджана.

«Г.Гасанов обвиняется в получении вместе с медрегистратором наркологического диспансера Матанат Шамчиевой в январе-феврале 2016 года 3,19 тыс. манатов от различных граждан в качестве взятки за выдачу справок о регистрации в указанном медицинском учреждении», - говорится в сообщении.

Г.Гасанов в связи с данным уголовным делом решением суда взят под арест.

Р.Бабаев

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Тэги: КОРРУПЦИЯ, ДЕЛО, ГЕНПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]