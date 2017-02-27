Антикоррупционное управление Азербайджана возбудило уголовное дело в отношении главврача наркологического диспансера

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Азербайджана возбудило уголовное дело в отношении главного врача городского наркологического диспансера Главного управления здравоохранения Баку Гусейна Гасанова, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по статье 311.1 «Получение взятки» УК Азербайджана.

«Г.Гасанов обвиняется в получении вместе с медрегистратором наркологического диспансера Матанат Шамчиевой в январе-феврале 2016 года 3,19 тыс. манатов от различных граждан в качестве взятки за выдачу справок о регистрации в указанном медицинском учреждении», - говорится в сообщении.

Г.Гасанов в связи с данным уголовным делом решением суда взят под арест.

Р.Бабаев