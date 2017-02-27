Трамп намерен увеличить расходы на оборону на $54 млрд - СМИ

Президент США Дональд Трамп намерен увеличить расходы на оборону на $54 млрд, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сотрудника Белого дома, курирующего тему бюджета.
Сам президент США ранее заявил, что хотел бы добиться "исторического увеличения расходов страны на оборону.
"Он (оборонный бюджет - ИФ) будет включать историческое увеличение в расходах на оборону", - заявил Д.Трамп по итогам встречи с губернаторами в Белом доме.
Ранее агентство АП сообщало, что Д.Трамп планирует увеличить расходы на оборону в 2018 финансовом году, как он и обещал в своей предвыборной программе.
Предложения по бюджету на будущий год в черновом варианте разосланы администрацией заинтересованным ведомствам в понедельник, то есть накануне выступления президента перед обеими палатами американского конгресса, запланированного на 28 февраля.
Окончательные предложения по бюджету, как сообщили источники АП, планируется представить к середине марта.
В 2017 финансовом году Пентагон получил бюджет в размере $611 млрд, согласно законопроекту об оборонной политике, подписанному предшественником Д.Трампа на посту президента США - Бараком Обамой. Из них $3,4 млрд были направлены на "сдерживание России".
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