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Финансы 28.02.2017 11:15

Unibank с начала 2017г выдал ипотечных кредитов на 1,5 млн. манатов

Азербайджанский Unibank вс начала 2017 году выдал ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млн. манатов.

«Unibank с начала 2017 года выдал ипотечные кредиты на общую сумму 1,5 млн. манатов. Определенный для банка в 2016 году лимит в размере 2 млн манатов по коммерческой ипотеке и лимит в 2 млн манатов по социальной ипотеке был полностью освоен», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, после недавнего получения от Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) средств в размере 5 млн манатов в банк поступило более 70 обращений.

Unibank является членом АИФ с 2006 года. Общий портфель ипотечного кредитования банка по линии АИФ превышает 39,2 млн. манатов.

«С 2006 года до сих пор банк выдал более 1,1 тыс. ипотечных кредитов. В настоящее время банк имеет 1,089 тыс. активных ипотечных кредита», - говорится в сообщении.

ОАО «Unibank» создан в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Среди акционеров банка Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), германская DEG.

А.Ахундов

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Тэги: UNIBANK, ИПОТЕКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]