Unibank с начала 2017г выдал ипотечных кредитов на 1,5 млн. манатов

Азербайджанский Unibank вс начала 2017 году выдал ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млн. манатов.

«Unibank с начала 2017 года выдал ипотечные кредиты на общую сумму 1,5 млн. манатов. Определенный для банка в 2016 году лимит в размере 2 млн манатов по коммерческой ипотеке и лимит в 2 млн манатов по социальной ипотеке был полностью освоен», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, после недавнего получения от Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) средств в размере 5 млн манатов в банк поступило более 70 обращений.

Unibank является членом АИФ с 2006 года. Общий портфель ипотечного кредитования банка по линии АИФ превышает 39,2 млн. манатов.

«С 2006 года до сих пор банк выдал более 1,1 тыс. ипотечных кредитов. В настоящее время банк имеет 1,089 тыс. активных ипотечных кредита», - говорится в сообщении.

ОАО «Unibank» создан в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Среди акционеров банка Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), германская DEG.

А.Ахундов