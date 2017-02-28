Unibank с начала 2017г выдал ипотечных кредитов на 1,5 млн. манатов

Азербайджанский Unibank вс начала 2017 году выдал ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млн. манатов.
«Unibank с начала 2017 года выдал ипотечные кредиты на общую сумму 1,5 млн. манатов. Определенный для банка в 2016 году лимит в размере 2 млн манатов по коммерческой ипотеке и лимит в 2 млн манатов по социальной ипотеке был полностью освоен», - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, после недавнего получения от Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) средств в размере 5 млн манатов в банк поступило более 70 обращений.
Unibank является членом АИФ с 2006 года. Общий портфель ипотечного кредитования банка по линии АИФ превышает 39,2 млн. манатов.
«С 2006 года до сих пор банк выдал более 1,1 тыс. ипотечных кредитов. В настоящее время банк имеет 1,089 тыс. активных ипотечных кредита», - говорится в сообщении.
ОАО «Unibank» создан в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Среди акционеров банка Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), германская DEG.
А.Ахундов
Погиб азербайджанский солдат, ранее получивший ранение в результате боестолкновений в зоне карабахского конфликта в выходные
ОБСЕ проведет очередной мониторинг в зоне карабахского конфликта
Губернатор Невады подписал декларацию по Ходжалинскому геноциду
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
За госсчет вступительные экзамены в вузы и ссузы в Азербайджане в 2017 году будут сдавать 70 тыс. абитуриентов – глава Совета директоров ГЭЦ
В ДТП на дорогах Азербайджана за сутки пострадали 3 человека - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Санкции США против Тегерана ослабляют потенциал роста иранской экономики, считают в МВФ
Отставные американские военные призвали Трампа не сокращать расходы на дипломатические ведомства
Взаимодействие в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией обсудили главы МВД России и Киргизии
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
SINAM стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
В РИКЦ в Баку отметили Масленицу
Победители чемпионата по мини-футболу, организованного «Bakcell» побывали в Манчестере
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»