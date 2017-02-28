Выведенные из госреестра Казахстана пассажирские самолеты находятся в Тегеране - профильное министерство

По информации министра по инвестициям и развитию Казахстана Жениса Касымбека, выведенные с нарушениями из государственного реестра самолеты Airbus А340 находятся в Тегеране.
"Эти два борта (Airbus А340 - ИФ) из госреестра выведены. Эта информация направлена иранским властям. По нашей информации, эти два борта находятся в Тегеране. О том, что они находятся в третьей стране (Сирии - ИФ) - такой информации ни у кого нет", - сказал Ж.Касымбек журналистам во вторник в Астане.
Министр уточнил, что речь идет о пассажирских самолетах.
"Мы провели служебное расследование, материалы все передали в транспортную прокуратуру. Есть определенные вопросы. Транспортная прокуратура и, насколько я знаю, антикоррупционное бюро занимаются этим вопросом", - добавил он.
По его словам, в материалах, переданных в правоохранительные органы, имеется ряд нарушений.
Как сообщалось, главная транспортная прокуратура Казахстана выявила грубые нарушения при регистрации и снятии с учета гражданских самолетов Airbus А340, которые, вероятно, были проданы в Сирию в обход европейских санкций.
25 февраля 2017 года материалы по данному факту переданы в национальное бюро по противодействию коррупции для проведения проверки.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Иран, желая помочь Сирии, приобрел в обход европейских санкций три гражданских самолета, которые якобы принадлежали авиакомпании Olympic airlines, обанкротившейся в 2009 г. При этом самолеты получили казахстанские регистрационные номера.
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