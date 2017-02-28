Президент Грузии отправился в Минск на встречу с белорусским коллегой

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили во вторник посетит с официальным визитом Минск.
Как сказала на брифинге пресс-спикер грузинского президента Эка Мишвеладзе, в ходе визита состоятся встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и другими представителями белорусского руководства.
По ее информации, запланировано подписание ряда официальных документов по вопросам сотрудничества в сферах воздушного сообщения, а также поощрения и защиты инвестиций.
Э.Мишвеладзе подчеркнула, что для Грузии крайне важны как экономическое, так и политическое сотрудничество с Белоруссией и ее поддержка в вопросах суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Визит Г.Маргвелашвили завершится 2 марта.
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