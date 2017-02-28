Президент Грузии отправился в Минск на встречу с белорусским коллегой

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили во вторник посетит с официальным визитом Минск.

Как сказала на брифинге пресс-спикер грузинского президента Эка Мишвеладзе, в ходе визита состоятся встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и другими представителями белорусского руководства.

По ее информации, запланировано подписание ряда официальных документов по вопросам сотрудничества в сферах воздушного сообщения, а также поощрения и защиты инвестиций.

Э.Мишвеладзе подчеркнула, что для Грузии крайне важны как экономическое, так и политическое сотрудничество с Белоруссией и ее поддержка в вопросах суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Визит Г.Маргвелашвили завершится 2 марта.