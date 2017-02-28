МВД Белоруссии продолжает доследственную проверку по "делу Данкверта", заявил министр внутренних дел страны Игорь Шуневич.

"В настоящее время МВД зарегистрировано несколько материалов, проводится доследственная проверка", - сказал И.Шуневич во вторник журналистам, отметив, что ведомство в настоящее время собирает информацию.

"Пока говорить о результатах не стал бы, проверка в разгаре", - добавил министр.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил возмущение по поводу запрета на поставки в РФ продукции с многих предприятий республики и заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта необходимо возбудить уголовное дело "за нанесение ущерба государству". После этого МВД Белоруссии начало проверку.

С.Данкверт назвал это заявление давлением на него лично и на службу в целом. Претензии Россельхознадзора к белорусской продукции связаны исключительно с нарушением ее производителями российских требований и невыполнением техрегламентов ТС, подчеркивал не раз руководитель Россельхознадзора.

15 февраля С.Данкверт сообщил, что Россельхознадзор получил из прокуратуры РФ вопросы, которые поставила прокуратура Белоруссии в связи с проведением МВД республики проверки в отношении руководителя службы. "Официально из нашей прокуратуры пришло обращение, какие вопросы задали в белорусской прокуратуре, готовим на них ответы, это нормально", - заявил С.Данкверт журналистам.

В последнее время Россельхознадзор запретил ввоз продукции с ряда белорусских предприятий в связи с тем, что под видом белорусской они поставляли в РФ продукцию из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, в частности с Украины.

Поводом для запрета поставок с ряда молочных предприятий стало то, что молочный жир в их продукции заменялся на растительный, но информация об этом отсутствовала. К тому же часть молочной продукции не соответствовала требованиям технического регламента.

Кроме того, территорию Белоруссии недобросовестные поставщики овощей и фруктов использовали для ввоза в РФ санкционной продукции по поддельным фитосанитарным сертификатам, но белорусские специалисты, работающие на внешней границе ЕАЭС, это движение не останавливали. В связи с этим Россельхознадзор был вынужден организовать несколько проверочных пунктов, на которых выявлялась контрабандная продукция.