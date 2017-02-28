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СНГ 28.02.2017 17:35

Глава МВД Белоруссии сообщает о продолжении доследственной проверки по "делу Данкверта"

МВД Белоруссии продолжает доследственную проверку по "делу Данкверта", заявил министр внутренних дел страны Игорь Шуневич.

"В настоящее время МВД зарегистрировано несколько материалов, проводится доследственная проверка", - сказал И.Шуневич во вторник журналистам, отметив, что ведомство в настоящее время собирает информацию.

"Пока говорить о результатах не стал бы, проверка в разгаре", - добавил министр.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил возмущение по поводу запрета на поставки в РФ продукции с многих предприятий республики и заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта необходимо возбудить уголовное дело "за нанесение ущерба государству". После этого МВД Белоруссии начало проверку.

С.Данкверт назвал это заявление давлением на него лично и на службу в целом. Претензии Россельхознадзора к белорусской продукции связаны исключительно с нарушением ее производителями российских требований и невыполнением техрегламентов ТС, подчеркивал не раз руководитель Россельхознадзора.

15 февраля С.Данкверт сообщил, что Россельхознадзор получил из прокуратуры РФ вопросы, которые поставила прокуратура Белоруссии в связи с проведением МВД республики проверки в отношении руководителя службы. "Официально из нашей прокуратуры пришло обращение, какие вопросы задали в белорусской прокуратуре, готовим на них ответы, это нормально", - заявил С.Данкверт журналистам.

В последнее время Россельхознадзор запретил ввоз продукции с ряда белорусских предприятий в связи с тем, что под видом белорусской они поставляли в РФ продукцию из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, в частности с Украины.

Поводом для запрета поставок с ряда молочных предприятий стало то, что молочный жир в их продукции заменялся на растительный, но информация об этом отсутствовала. К тому же часть молочной продукции не соответствовала требованиям технического регламента.

Кроме того, территорию Белоруссии недобросовестные поставщики овощей и фруктов использовали для ввоза в РФ санкционной продукции по поддельным фитосанитарным сертификатам, но белорусские специалисты, работающие на внешней границе ЕАЭС, это движение не останавливали. В связи с этим Россельхознадзор был вынужден организовать несколько проверочных пунктов, на которых выявлялась контрабандная продукция.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МВД, РОССИЯ, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]