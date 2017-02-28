Госкомиссия по вопросам помилования рассмотрела обращения более 100 осужденных в Азербайджане

Государственная комиссия по вопросам помилования на своем заседании во вторник рассмотрела более 100 обращений осужденных лиц о помиловании, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомиссии.

«На состоявшемся сегодня заседании Госкомиссии было рассмотрено 107 обращений с просьбой о помиловании», - сказали в Госкомиссии.

В целом, на сегодняшний день рассмотрены обращения 357 человек.

В преддверии праздника Новруз ожидается Указ президента Азербайджана Ильхама Алиева о помиловании.

Всего в Госкомиссию поступило более 800 обращений от осужденных лиц с прошением о помиловании.

Р.Бабаев