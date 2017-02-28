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Внутренняя политика 28.02.2017 16:55

Госкомиссия по вопросам помилования рассмотрела обращения более 100 осужденных в Азербайджане

Государственная комиссия по вопросам помилования на своем заседании во вторник рассмотрела более 100 обращений осужденных лиц о помиловании, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомиссии.

«На состоявшемся сегодня заседании Госкомиссии было рассмотрено 107 обращений с просьбой о помиловании», - сказали в Госкомиссии.

В целом, на сегодняшний день рассмотрены обращения 357 человек.

В преддверии праздника Новруз ожидается Указ президента Азербайджана Ильхама Алиева о помиловании.

Всего в Госкомиссию поступило более 800 обращений от осужденных лиц с прошением о помиловании.

Р.Бабаев

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Тэги: ПОМИЛОВАНИЕ, КОМИССИЯ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]