Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7475 EUR   1.8505 RUR   0.0302 GBR   2.1725 TRY   0.4843

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 2 Мар 12° 3 Мар 12°

Регион 28.02.2017 18:11

Турецкий парламент ратифицировал соглашение с РФ о воинских захоронениях - Минобороны России

Парламент Турции в феврале ратифицировал межправительственное соглашение с Россией о воинских захоронениях, сообщил во вторник на парламентских слушаниях начальник управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.

"Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации соглашения только 14 февраля 2017 года. Российская сторона ратифицировала Соглашение в ноябре 2013 года", - сказал он.

Цели таких межправительственных соглашений о воинских захоронениях - учет захоронений, обеспечение сохранности и достойного содержания российских (советских) воинских захоронений за рубежом и иностранных воинских захоронений в России, благоустройство и уход за ними, установка памятных знаков, установление судеб погибших и мест их захоронений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, РАТИФИКАЦИЯ


Похожие новости


Эрдоган посетит РФ 9-10 марта - посольство Визит президента Эрдогана в Россию запланирован на 9-10 марта - турецкие СМИ Турция заинтересована в развитии сотрудничества с Россией, поскольку РФ доказала свою надежность - глава турецкого МИД Более 3 млн россиян посетят Турцию в 2017 году - эксперт Медведев поручил подписать межправительственную программу сотрудничества с Турцией Путин и Эрдоган условились наращивать координацию по военной линии антитеррористических операций в Сирии - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]