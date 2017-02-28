Турецкий парламент ратифицировал соглашение с РФ о воинских захоронениях - Минобороны России

Парламент Турции в феврале ратифицировал межправительственное соглашение с Россией о воинских захоронениях, сообщил во вторник на парламентских слушаниях начальник управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.
"Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации соглашения только 14 февраля 2017 года. Российская сторона ратифицировала Соглашение в ноябре 2013 года", - сказал он.
Цели таких межправительственных соглашений о воинских захоронениях - учет захоронений, обеспечение сохранности и достойного содержания российских (советских) воинских захоронений за рубежом и иностранных воинских захоронений в России, благоустройство и уход за ними, установка памятных знаков, установление судеб погибших и мест их захоронений.
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