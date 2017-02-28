Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7475 EUR   1.8505 RUR   0.0302 GBR   2.1725 TRY   0.4843

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 2 Мар 12° 3 Мар 12°

Бизнес и законодательство 28.02.2017 17:07

Налоговые реформы делают необходимым трансформацию организационной структуры Минналогов Азербайджана – глава ведомства

Налоговые реформы, проводимые в Азербайджане, делают необходимым совершенствование налогового администрирования и трансформацию организационной структуры министерства налогов, пишет министр налогов Фазиль Мамедов в статье, опубликованной на сайте Европейской организации налоговых администраций (IOTA).

«Последние изменения в национальной налоговой системе, как по своей сути, так и по охвату намного шире предыдущих», - отмечает Ф.Мамедов.

По его мнению, изменения базируются на двух основных принципах.

«Первый и наиболее важный принцип – «индивидуальный подход». До сих пор основная нагрузка в налоговой службе приходилась на работу с крупными налогоплательщиками, ко всем налогоплательщикам вне зависимости от их оборота (к малым, средним и крупным) применялись одинаковые административные механизмы. В нынешний период первоначальной задачей налоговой администрации является изменить это, сформировать подходы к каждой из категорий налогоплательщиков. С этой целью предполагается применять принцип «интервалы оборота» во всех сферах налогового администрирования, дифференцировать подход к налогоплательщикам, сформировать более эффективное, гибкое и прозрачное администрирование», - пишет Ф.Мамедов.

При этом главным является отделить принцип работы с малыми и средними предпринимателями от принципа работы с крупными предприятиями и предприятиями особого режима, обеспечить индивидуальный подход к каждой группе предпринимателей, а также правильно распределить фискальное и административное бремя.

«Второй важный принцип – это построение и углубление партнерских отношений с субъектами предпринимательства. Несмотря на то, что министерство уже несколько лет как приступило к построению таких отношений, при новом принципе предполагается строить и углублять эти отношения на конкретных основаниях, уточнить обязательства налогоплательщиков, оказать им современные и инновативные услуги. С этой целью в отношении дисциплинированных налогоплательщиков будет применена система индивидуальных, оперативных адресных услуг на основе принципа «зеленый коридор»», - указывает Ф.Мамедов.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАЛОГИ, РЕФОРМЫ, ИЗМЕНЕНИЯ


Похожие новости


Минналогов Азербайджана и AmCham обсудили реформы в налоговой системе Минналогов Азербайджана продолжит в 2014г реформы в налоговом администрировании Внедрение «единого окна» при регистрации в Азербайджане позволило частному сектору сэкономить $23 млн - IFC

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]