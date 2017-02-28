Налоговые реформы делают необходимым трансформацию организационной структуры Минналогов Азербайджана – глава ведомства

Налоговые реформы, проводимые в Азербайджане, делают необходимым совершенствование налогового администрирования и трансформацию организационной структуры министерства налогов, пишет министр налогов Фазиль Мамедов в статье, опубликованной на сайте Европейской организации налоговых администраций (IOTA).
«Последние изменения в национальной налоговой системе, как по своей сути, так и по охвату намного шире предыдущих», - отмечает Ф.Мамедов.
По его мнению, изменения базируются на двух основных принципах.
«Первый и наиболее важный принцип – «индивидуальный подход». До сих пор основная нагрузка в налоговой службе приходилась на работу с крупными налогоплательщиками, ко всем налогоплательщикам вне зависимости от их оборота (к малым, средним и крупным) применялись одинаковые административные механизмы. В нынешний период первоначальной задачей налоговой администрации является изменить это, сформировать подходы к каждой из категорий налогоплательщиков. С этой целью предполагается применять принцип «интервалы оборота» во всех сферах налогового администрирования, дифференцировать подход к налогоплательщикам, сформировать более эффективное, гибкое и прозрачное администрирование», - пишет Ф.Мамедов.
При этом главным является отделить принцип работы с малыми и средними предпринимателями от принципа работы с крупными предприятиями и предприятиями особого режима, обеспечить индивидуальный подход к каждой группе предпринимателей, а также правильно распределить фискальное и административное бремя.
«Второй важный принцип – это построение и углубление партнерских отношений с субъектами предпринимательства. Несмотря на то, что министерство уже несколько лет как приступило к построению таких отношений, при новом принципе предполагается строить и углублять эти отношения на конкретных основаниях, уточнить обязательства налогоплательщиков, оказать им современные и инновативные услуги. С этой целью в отношении дисциплинированных налогоплательщиков будет применена система индивидуальных, оперативных адресных услуг на основе принципа «зеленый коридор»», - указывает Ф.Мамедов.
А.Ахундов
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