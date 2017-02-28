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Регион 28.02.2017 19:19

В Турции в январе зафиксировано увеличение товарооборота с Россией - впервые с 2014 года

В январе впервые за последние три года зафиксирован рост товарооборота между Турцией и Россией, сообщило во вторник информагентство "Анадолу" со ссылкой на Институт статистики Турции.

По данным института, в январе 2017 года Турция увеличила экспорт в Россию на 59,1% - до $150 млн. За указанный период доходы Турции от экспорта фруктов и овощей в Россию выросли почти до $38 млн, что связано с частичным снятием санкций на экспорт турецких апельсинов и мандаринов.

Импорт Турции из России в январе вырос на 10,2% - с $1,3 млрд до $1,5 млрд. Большая часть импорта из России пришлась на энергоносители (почти на $832 млн) и сталь ($279 млн).

Агентство отмечает, что товарооборот России и Турции начал сокращаться с 2014 года.

После инцидента со сбитым российским самолетом в ноябре 2015 года Москва ввела ряд ограничений в отношении Турции, которые главным образом коснулись сферы торговли.

Отношения Анкары и Москвы начали улучшаться после встречи президентов двух стран в прошлом году.

Как сообщалось ранее, президент Турции Тайип Эрдоган посетит 9-10 марта Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ТОВАРООБОРОТ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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