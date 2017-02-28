В Турции в январе зафиксировано увеличение товарооборота с Россией - впервые с 2014 года

В январе впервые за последние три года зафиксирован рост товарооборота между Турцией и Россией, сообщило во вторник информагентство "Анадолу" со ссылкой на Институт статистики Турции.
По данным института, в январе 2017 года Турция увеличила экспорт в Россию на 59,1% - до $150 млн. За указанный период доходы Турции от экспорта фруктов и овощей в Россию выросли почти до $38 млн, что связано с частичным снятием санкций на экспорт турецких апельсинов и мандаринов.
Импорт Турции из России в январе вырос на 10,2% - с $1,3 млрд до $1,5 млрд. Большая часть импорта из России пришлась на энергоносители (почти на $832 млн) и сталь ($279 млн).
Агентство отмечает, что товарооборот России и Турции начал сокращаться с 2014 года.
После инцидента со сбитым российским самолетом в ноябре 2015 года Москва ввела ряд ограничений в отношении Турции, которые главным образом коснулись сферы торговли.
Отношения Анкары и Москвы начали улучшаться после встречи президентов двух стран в прошлом году.
Как сообщалось ранее, президент Турции Тайип Эрдоган посетит 9-10 марта Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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