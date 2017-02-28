Президенты Алиев и Эрдоган провели встречу в Исламабаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел во вторник встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Встреча состоялась в Исламабаде, куда президенты приехали для участия в 13-ом Саммите Организации экономического сотрудничества.
Р.Бабаев
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