Президенты Алиев и Эрдоган провели встречу в Исламабаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел во вторник встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Встреча состоялась в Исламабаде, куда президенты приехали для участия в 13-ом Саммите Организации экономического сотрудничества.

Р.Бабаев