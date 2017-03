YouTube запустит в США платное интернет-телевидение за $35 в месяц

Видеохостинг YouTube объявил о запуске платного интернет-телевидения: пакет из более чем 40 каналов будет доступен в США через несколько месяцев за $35 в месяц.

Новый сервис - YouTube TV - включает каналы основных американских вещательных компаний (ABC, CBS, NBC и Fox), а также известные кабельные каналы (ESPN, FX, USA, MSNBC и Fox News), говорится в сообщении компании.

Как пишет The Wall Street Journal, корпорация Alphabet Inc., которой принадлежит YouTube, с запозданием присоединяется к широкому кругу компаний, предлагающих ограниченные пакеты основных каналов, чтобы привлечь миллионы американцев, решивших отказаться от традиционного телевидения.

Такие потребители делятся на две основные группы: люди постарше, отменяющие подписку на традиционное платное телевидение, и молодежь, которая никогда не платила за такие услуги. По данным представителей отрасли, не менее 10 млн американских домов имеют только широкополосный доступ в интернет без подключения телевизионной антенны или кабеля.

"Нет никаких сомнений в том, что миллениалы любят отличный телевизионный контент. Но что мы видим: они не хотят смотреть его в традиционной обстановке", - отмечает глава YouTube Сьюзен Войжитски.

На рынке интернет-телевидения США представлены как подразделения традиционных операторов (Sling TV от Dish Network Corp. и Direct TV Now от AT&T), так и новые игроки, в том числе PlayStation Vue корпорации Sony и Hulu. Кроме того, переговоры с медиакомпаниями о создании подобного сервиса ведет Amazon.com Inc.

Для медиахолдингов подобные ограниченные пакеты являются своего рода страховкой в условиях слабеющего спроса на традиционные предложения. Пока в пакет YouTube не входят каналы, принадлежащие Viacom Inc. (включая Comedy Central и MTV), Time Warner Inc. (включая CNN, TNT, HBO), Discovery Communications Inc., AMC Networks Inc. и Scripps Networks Interactive.

По словам источников WSJ, в настоящее время YouTube ведет переговоры с Discovery, Viacom, AMC и Scripps о расширении набора предлагаемых пользователям каналов.

Для Alphabet и принадлежащей ей Google новый сервис - возможность повысить долю выручки, получаемой от YouTube. По данным аналитической компании StatCounter, поисковик Google обрабатывает 93% запросов в США. По оценкам Strategy Analytics, разработанная Google операционная система Android установлена на 88% смартфонов мира. Основным источником доходов для них является огромный рекламный бизнес - 88% от $90-миллиардной выручки Alphabet в 2016 году.

И платное телевидение - еще один способ закрепиться на рынке рекламы, на этот раз телевизионной. По словам аналитика Майкла Натансона, $35 в месяц - "очень агрессивный ценник" с учетом предлагаемого YouTube премиального контента, который будет стоить Google порядка $30. Если число каналов увеличится, то вряд ли компания сможет заработать на одной подписке. Однако доступ к телерекламе может стать существенным новым источником выручки для Google и Alphabet, поскольку компании США тратят на нее около $70 млрд в год.

Каждая подписка на YouTube TV рассчитана максимум на шесть учетных записей с отдельными именами пользователей, однако одновременный просмотр возможен не более чем для трех пользователей.

YouTube пока не уточняет, какие регионы США получат доступ к новому сервису в первую очередь, но сообщает, что заключил договоры с местными телестанциями в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и Филадельфии.