Парламент Грузии в среду принял закон, касающийся возможности прослушивания телефонных разговоров граждан.

Согласно закону, в рамках спецслужбы Грузии создается оперативно-техническое агентство, которое на основании оперативной информации об угрозе безопасности государству будет тайно прослушивать и записывать телефонные разговоры, а также контролировать социальные сети, осуществлять геолокацию в реальном времени, скрытые видеосъемки, проверять почтовые посылки.

Руководителя агентства будет представлять начальник Службы госбезопасности, а утверждать в должности - специальная комиссия из семи человек, представляющих СГБ, парламент, аппарат омбудсмена и правительство.

Между тем в оппозиции опасаются, что новый закон дает спецслужбе возможность по своему усмотрению без санкции суда прослушивать разговоры любого гражданина.