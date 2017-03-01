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Дальнее зарубежье 01.03.2017 17:32

В Грузии принят закон о "прослушке"

Парламент Грузии в среду принял закон, касающийся возможности прослушивания телефонных разговоров граждан.

Согласно закону, в рамках спецслужбы Грузии создается оперативно-техническое агентство, которое на основании оперативной информации об угрозе безопасности государству будет тайно прослушивать и записывать телефонные разговоры, а также контролировать социальные сети, осуществлять геолокацию в реальном времени, скрытые видеосъемки, проверять почтовые посылки.

Руководителя агентства будет представлять начальник Службы госбезопасности, а утверждать в должности - специальная комиссия из семи человек, представляющих СГБ, парламент, аппарат омбудсмена и правительство.

Между тем в оппозиции опасаются, что новый закон дает спецслужбе возможность по своему усмотрению без санкции суда прослушивать разговоры любого гражданина.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РАЗГОВОРЫ, ПРОСЛУШИВАНИЕ, ЗАКОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]