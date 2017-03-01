В Госкомитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии отвергли заявление представителя парламентской партии "Ата-Мекен" (Родина) Таалайгуль Токтакуновой, что причиной задержания лидера фракции Омурбека Текебаева стало наличие у него документов о принадлежности груза разбившегося под Бишкеком "Боинга" семье президента республики Алмазбека Атамбаева.

"ГКНБ Киргизии заявляет о полной абсурдности заявления Т.Токтакуновой о том, что причиной задержания О.Текебаева 26 февраля 2017 года в аэропорту "Манас" было "наличие при нем неких документов относительно груза Боинга 747, потерпевшего крушение в аэропорту "Манас"", - говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ, поступившем в "Интерфакс" в среду.

В сообщении подчеркивается, что парламентарий "по прилету в аэропорт "Манас" был задержан и доставлен в здание ГКНБ, при этом личный обыск О.Текебаева и его багажа не проводился, (...) во время встречи в кабинете следователя О.Текебаева с супругой, все имевшиеся при нем вещи были им собственноручно ей переданы".

"Следственной группой не проводился обыск багажа О.Текебаева и его супруги, что могут подтвердить соответствующие службы и камеры видеонаблюдения аэропорта "Манас"", - отмечается в сообщении.

В ГКНБ считают, что "голословные и безосновательные высказывания сотрудников секретариата фракции и юристов партии "Ата-Мекен" Следственное управление ГКНБ воспринимает как попытку увести расследование по делу О.Текебаева в ложное русло, ввести в заблуждение общественность и попытку организации давления на следствие".

В среду представитель секретариата парламентской партии "Ата-Мекен" Т.Токтакунова заявила на пресс-конференции, что причиной задержания О.Текебаева стало наличие у парламентария документов о том, что груз разбившегося под Бишкеком 16 января "Боинга" якобы принадлежал семье президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Представитель партии утверждает, что документы якобы были получены О.Текебаевым при содействии Службы безопасности Турции.

Вместе с тем в ГКНБ в среду еще раз заявили, что проведенной ранее спецслужбой Киргизии проверкой было установлено, что разбившийся самолет типа "Боинг 747-400" перевозил 76 тонн 758 кг груза (бытовая техника, аксессуары к мобильным телефонам), принадлежащим различным грузополучателям в Турции и других странах. Рейс совершался на регулярной основе по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в Бишкеке самолет совершал техническую посадку.

Лидер оппозиционной фракции "Ата-Мекен" О.Текебаев был задержан в ночь на 26 февраля в бишкекском аэропорту "Манас". Основанием для возбуждения дела стало обращение о привлечении к ответственности О.Текебаева владельца ряда телекоммуникационных компаний РФ Леонида Маевского, который написал о том, что в 2010 году ему был передан $1 млн для создания преференции по управлению сотовой компанией "MegaCom" (ЗАО "Альфа Телеком").

27 февраля О.Текебаев был заключен под стражу на 2 месяца.

Задержанный, занимавший ранее пост спикера парламента и заместителя главы временного правительства Киргизии, наряду с А.Атамбаевым был активным участником событий апреля 2010 года, которые привели к смене власти в Киргизии и бегству президента Курманбека Бакиева.

Кроме того, 26 февраля по делу о коррупции и мошенничестве был задержан экс-посол Киргизии в Южной Корее Дуйшенкул Чотонов, которые ранее был членом партии "Ата-Мекен".