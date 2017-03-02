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Дальнее зарубежье 02.03.2017 11:18

Китай к 2020 году станет вторым по величине рынком вина в мире - глава Vinexpo

Китай станет вторым по величине рынком вина в мире к 2020 году, когда объем продаж тихих и игристых вин в стране достигнет $21 млрд, заявил на пресс-конференции главный исполнительный директор выставки винодельческой индустрии Vinexpo Гийом Деглизе.

Прогнозируется, что в течение следующих трех лет объем розничных продаж вина в Китае вырастет на 39,8%, сообщает агентство "Синьхуа". Сейчас КНР занимает по этому показателю четвертое место в мире после США, Великобритании и Франции.

Как пишет The London Economic, Великобритания переместится на третье место с объемом продаж около $16 млрд.

Vinexpo является ведущей мировой выставочной площадкой в сфере производства вина и алкоголя. В 2017 году международная выставка вина и алкоголя Vinexpo состоится 18-21 июня во французском Бордо.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ВИНО, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]