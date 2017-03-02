Китай к 2020 году станет вторым по величине рынком вина в мире - глава Vinexpo

Китай станет вторым по величине рынком вина в мире к 2020 году, когда объем продаж тихих и игристых вин в стране достигнет $21 млрд, заявил на пресс-конференции главный исполнительный директор выставки винодельческой индустрии Vinexpo Гийом Деглизе.
Прогнозируется, что в течение следующих трех лет объем розничных продаж вина в Китае вырастет на 39,8%, сообщает агентство "Синьхуа". Сейчас КНР занимает по этому показателю четвертое место в мире после США, Великобритании и Франции.
Как пишет The London Economic, Великобритания переместится на третье место с объемом продаж около $16 млрд.
Vinexpo является ведущей мировой выставочной площадкой в сфере производства вина и алкоголя. В 2017 году международная выставка вина и алкоголя Vinexpo состоится 18-21 июня во французском Бордо.
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