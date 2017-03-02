Число плательщиков соцстрахования в Азербайджане в январе-феврале увеличилось на 2% - Минтруда

Индивидуальные счета социального страхования в Азербайджане на 1 марта 2017 года имеют 3 млн 431,299 тыс. человек, что на 1,7% превышает показатель на начало года, сообщается в пресс-релизе Минтруда и социальной защиты населения.
Среди тех, кто имеет индивидуальные счета соцстрахования, 59,5% - мужчины, 40,5% - женщины.
"За февраль число плательщиков соцстрахования увеличилось на 37,846 тыс. человек", - отмечается в сообщении.
Согласно данным Государственного фонда социальной защиты при Минтруда, наибольшее число лиц, имеющих индивидуальные счета, это работающие граждане в возрасте 30-40 лет. На них приходится 25,8% всех плательщиков соцстрахования.
Индивидуальные счета также открыты для 20% плательщиков соцстрахования в возрасте до 30 лет, 19,9% – в возрасте 40-50 лет, 20,8%- в возрасте 50-60 лет, остальные для плательщиков в возрасте свыше 60 лет.
Как сообщалось ранее, на 1 января 2017 года индивидуальные счета социального страхования в стране имели 3 млн 371,908 тыс. человек тыс. человека.
Азербайджан с 1 января 2006 года провел реформу пенсионной системы, в результате которой перешел на применение персонифицированного (индивидуального) учета социального страхования. На основании этого, для каждого плательщика отчислений на обязательное социальное страхование открываются индивидуальные счета, на котором аккумулируются выплачиваемые ими отчисления на обязательное соцстрахование.
Н.Аббасова
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