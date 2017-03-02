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Регион 02.03.2017 22:30

МВФ ожидает, что инфляция в Грузии в 2017г превысит целевой ориентир в 4%

Международный валютный фонд ожидает, что денежно-кредитная политика в Грузии по-прежнему будет направлена на обеспечение стабильности цен в стране, в результате чего уровень инфляции в 2018 году будет соответствовать целевому ориентиру Национального банка, говорится в пресс-релизе на сайте МВФ по итогам рабочего визита миссии фонда в Грузию.

По оценке миссии фонда, экономика Грузии устойчива, несмотря на влияние внешних шоков. "В 2015-2016 годах среднегодовой рост ВВП Грузии составлял 2,8%, что среди основных торговых партнеров страны (кроме Китая) - самый высокий показатель. Инфляция оставалась низкой. В 2017 году инфляция, предположительно, превысит установленный Национальным банком целевой показатель (4%), что объясняется ростом цен в мире на товары, повышением акцизов и колебаниями курсов валют. Однако объявленная монетарная политика соответствует ситуации, и как только исчезнут имеющие разовое влияние причины, в 2018 году инфляция вернется к целевому показателю (3%)", - отмечается в пресс-релизе фонда.

По мнению миссии фонда, в дальнейшем двигателем экономического роста будет быстрое осуществление запланированных властями реформ, что создаст надлежащие условия для частных инвестиций и будет способствовать конкурентоспособности экспортной продукции.

В то же время, отмечает МВФ, в среднесрочном периоде должна быть осуществлена фискальная консолидация, в рамках которой не будет задержек с государственными инвестициями и социальными расходами, а долг страны сохранится на устойчивом уровне, чему будут способствовать предусмотренные в бюджете 2017 года жесткие фискальные нормы.

В пресс-релизе также отмечается, что в разработанном правительством Грузии плане реформ должное внимание уделено обеспечению устойчивого экономического роста.

"Миссия МВФ и правительство Грузии достигли соглашения о начале трехлетней программы, которая предусматривает выделение Грузии в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) 201,4 млн SDR (примерно $285 млн), или 100% квоты Грузии в МВФ", - приводятся в сообщении слова главы миссии фонда Мерседес Веры Мартин. Данная программа будет рассмотрена советом исполнительных директоров МВФ в середине апреля 2017 года.

Миссия МВФ работала в Грузии с 15 февраля до 1 марта.

МВФ в 2014 году утвердил трехлетнюю программу сотрудничества с Грузией stand-by, в рамках которой республике была предоставлена возможность воспользоваться кредитными ресурсами фонда в размере 100 млн SDR (примерно $154 млн). Два транша на общую сумму 80 млн SDR (около $116,3 млн) страна получила в том же году.

По данным на 1 февраля 2017 года, долг Грузии перед МВФ составлял $114,4 млн, в том числе $108,7 млн - долг правительства, $5,7 млн - долг Нацбанка.

Национальный банк Грузии ожидает роста экономики страны в 2017 году на 4%, инфляция может достичь 5,1% и временно превысить целевой показатель центробанка, составляющий 4%. Причиной называется растущее влияние на потребительские цены повышенных ставок акциза и колебания обменного курса валюты.

Правительство Грузии прогнозирует увеличение ВВП страны в 2017 году на 4%, инфляцию - на уровне 4%.

Экономический рост в стране в 2016 году, по предварительным данным, составил 2,2%. Национальный банк прогнозировал подъем на 3,5%.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МВФ, ЭКОНОМИКА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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