В аварии с автобусом в Китае погибли 10 человек, пострадали около 40 - СМИ

Не менее 10 человек погибли и 38 получили ранения в результате аварии с пассажирским автобусом в Китае, сообщили местные СМИ в пятницу.

Авария произошла в южной китайской провинции Юньнань в минувший четверг, полный пассажиров автобус столкнулся с цементовозом.

Девять человек погибли на месте ДТП, один скончался по пути в больницу.

Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.