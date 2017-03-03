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Дальнее зарубежье 03.03.2017 08:18

В аварии с автобусом в Китае погибли 10 человек, пострадали около 40 - СМИ

Не менее 10 человек погибли и 38 получили ранения в результате аварии с пассажирским автобусом в Китае, сообщили местные СМИ в пятницу.

Авария произошла в южной китайской провинции Юньнань в минувший четверг, полный пассажиров автобус столкнулся с цементовозом.

Девять человек погибли на месте ДТП, один скончался по пути в больницу.

Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]