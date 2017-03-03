В аварии с автобусом в Китае погибли 10 человек, пострадали около 40 - СМИ

Не менее 10 человек погибли и 38 получили ранения в результате аварии с пассажирским автобусом в Китае, сообщили местные СМИ в пятницу.
Авария произошла в южной китайской провинции Юньнань в минувший четверг, полный пассажиров автобус столкнулся с цементовозом.
Девять человек погибли на месте ДТП, один скончался по пути в больницу.
Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.
Брюссель и Баку согласовывают сроки очередного раунда переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве – посол ЕС в Азербайджане
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу планирует визит в Азербайджан
Армения обстреливала азербайджанские позиции из минометов - Минобороны Азербайджана
Официальные курсы Центробанка: 1,7548 AZN/$1, 1,846 AZN/1EUR
Цены на нефть стабильны в пятницу после обвала накануне, Brent у $55,1 за баррель
УАЗ намерен в 2017-2018 гг. локализовать сборку во Вьетнаме, Египте и Иране, в 2017г экспортировать 7 тыс. машин
Баку и Токио готовы реализовать проекты в сфере культуры и туризма
Неоплачиваемый труд женщин стоит 13% мирового ВВП - Oxfam
Президент Алиев упростил порядок выдачи виз для иностранцев, приезжающих на Гран-При Азербайджана Формулы-1
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны, - Посол Франции Аурелия Бушез
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»