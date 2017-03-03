Назарбаев призвал парламентариев рассмотреть новые поправки в Конституцию Казахстана оперативно и открыто

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил в пятницу на совместном заседании палат парламента законопроект "О внесении изменений и дополнений в Конституцию".

"С непоколебимой уверенностью в успешной реализации важнейшего для будущего страны дела, я вношу законопроект в парламент. Теперь парламент должен открыто и публично рассмотреть документ при строгом соблюдении порядка рассмотрения законопроектов", - сказал Н.Назарбаев на совместном заседании палат парламента в пятницу в Астане.

"Уверен, что вы будете рассматривать проект с точки зрения интересов государства, не затягивая по времени. Успехов желаю в вашей работе", - добавил президент.