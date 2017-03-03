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СНГ 03.03.2017 10:30

Назарбаев призвал парламентариев рассмотреть новые поправки в Конституцию Казахстана оперативно и открыто

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил в пятницу на совместном заседании палат парламента законопроект "О внесении изменений и дополнений в Конституцию".

"С непоколебимой уверенностью в успешной реализации важнейшего для будущего страны дела, я вношу законопроект в парламент. Теперь парламент должен открыто и публично рассмотреть документ при строгом соблюдении порядка рассмотрения законопроектов", - сказал Н.Назарбаев на совместном заседании палат парламента в пятницу в Астане.

"Уверен, что вы будете рассматривать проект с точки зрения интересов государства, не затягивая по времени. Успехов желаю в вашей работе", - добавил президент.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОНСТИТУЦИЯ, НАЗАРБАЕВ, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]