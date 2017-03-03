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Клинтон считает, что в ее предвыборной кампании все было правильно, кроме результата

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что не видит ошибок в своей предвыборной кампании, несмотря на то, что не смогла добиться избрания президентом США, сообщает в пятницу издание "Хилл".

Такую оценку она дала, выступая с речью во время посещения женского частного колледжа Уэллсли в штате Массачусетс. По словам Х.Клинтон, единственное, что ей хотелось бы изменить в своей кампании - это итоги выборов.

"Я бы могла выиграть (на выборах - ИФ)", - сказала Х.Клинтон, отвечая на вопрос о том, сожалеет ли о чем-то, что произошло с ней в прошлом году.

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Тэги: США, КЛИНТОН, ВЫБОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]