Клинтон считает, что в ее предвыборной кампании все было правильно, кроме результата

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что не видит ошибок в своей предвыборной кампании, несмотря на то, что не смогла добиться избрания президентом США, сообщает в пятницу издание "Хилл".

Такую оценку она дала, выступая с речью во время посещения женского частного колледжа Уэллсли в штате Массачусетс. По словам Х.Клинтон, единственное, что ей хотелось бы изменить в своей кампании - это итоги выборов.

"Я бы могла выиграть (на выборах - ИФ)", - сказала Х.Клинтон, отвечая на вопрос о том, сожалеет ли о чем-то, что произошло с ней в прошлом году.