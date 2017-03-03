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Дальнее зарубежье 03.03.2017 21:57

Авиадиспетчеры Франции будут бастовать 6-10 марта

Управление гражданской авиации Франции (DGAC) обратилось к авиакомпаниям с просьбой сократить число полетов в тех зонах, которые контролируют авиадиспетчерские центры Бордо, Бреста и Экс-ан-Прованса.

Работники центров управления воздушным движением Бордо и Бреста будут бастовать с 6 по 10 марта, Экс-ан-Прованса - с 7 по 9 марта, сообщают французские СМИ.

Это скажется примерно на четверти рейсов, которые пересекают юг Франции или осуществляют полеты туда, а также на трети маршрутов на западе страны. В том числе это частично затронет рейсы из парижских аэропортов Шарль де Голль, Орли и Бове.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АВИАЦИЯ, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]