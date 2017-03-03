Авиадиспетчеры Франции будут бастовать 6-10 марта

Управление гражданской авиации Франции (DGAC) обратилось к авиакомпаниям с просьбой сократить число полетов в тех зонах, которые контролируют авиадиспетчерские центры Бордо, Бреста и Экс-ан-Прованса.

Работники центров управления воздушным движением Бордо и Бреста будут бастовать с 6 по 10 марта, Экс-ан-Прованса - с 7 по 9 марта, сообщают французские СМИ.

Это скажется примерно на четверти рейсов, которые пересекают юг Франции или осуществляют полеты туда, а также на трети маршрутов на западе страны. В том числе это частично затронет рейсы из парижских аэропортов Шарль де Голль, Орли и Бове.