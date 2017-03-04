На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников

Штаб поисково-спасательных работ, занимающийся поиском азербайджанских нефтяников, пропавших без вести в море 15 декабря 2016 года, в субботу обнаружил тело неизвестного лица недалеко от обрушившейся эстакады, отмечается в сообщении штаба.

«В настоящее время устанавливается принадлежность тела, обнаруженного в результате поисковых работ, одному из нефтяников, пропавших в море в декабре 2016 года из-за обрушения части эстакады на Пункте сбора нефти №3 месторождения Сангачалы - Хара-Зиря – Дуванный», - отмечается в информации.

После подтверждения личности обнаруженного лица будет предоставлена подробная информация.

Как сообщалось ранее, 10 нефтяников без вести пропали в результате обрушения в море 15 декабря 2016 года части эстакады длиной 150 метров на пункте сбора нефти на месторождении Сангачалы - Хара-Зиря – Дуванный. Тело одного из нефтяников было найдено в тот же день, тела еще троих - в 2017 году.

В настоящее время без вести пропавшими числятся 6 человек.