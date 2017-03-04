В ходе межсирийских переговоров в Женеве удалось согласовать повестку из четырех пунктов - Джаафари

Достижением десятидневных межсирийских переговоров в Женеве стало согласование повестки дня из четырех пунктов, заявил в субботу глава делегации Дамаска, постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари.

По данным западных СМИ, которые приводят его слова, речь идет о "правлении, конституции, выборах и борьбе с терроризмом".

Кроме того, Б.аль-Джаафари заявил, что Дамаск изучает возможность вернуться в Женеву для следующего раунда переговоров позже в марте.