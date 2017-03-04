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Дальнее зарубежье 04.03.2017 18:58

В ходе межсирийских переговоров в Женеве удалось согласовать повестку из четырех пунктов - Джаафари

Достижением десятидневных межсирийских переговоров в Женеве стало согласование повестки дня из четырех пунктов, заявил в субботу глава делегации Дамаска, постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари.

По данным западных СМИ, которые приводят его слова, речь идет о "правлении, конституции, выборах и борьбе с терроризмом".

Кроме того, Б.аль-Джаафари заявил, что Дамаск изучает возможность вернуться в Женеву для следующего раунда переговоров позже в марте.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]