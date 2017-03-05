Вертолет со спасателями разбился в Японии - СМИ

Вертолет горноспасательной службы Японии с девятью людьми на борту потерпел крушение в воскресенье, как предполагается, три человека погибли, сообщают японские СМИ.

Полиция при помощи авиации установила место падения вертолета в горах префектуры Нагано.

Вместе с тем, гибель людей официально еще не подтверждена.

Потерпевший крушение вертолет совершал тренировочный полет по отработке спасательной операции в горных условиях, отмечается в сообщениях.