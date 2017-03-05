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Дальнее зарубежье 05.03.2017 16:57

Вертолет со спасателями разбился в Японии - СМИ

Вертолет горноспасательной службы Японии с девятью людьми на борту потерпел крушение в воскресенье, как предполагается, три человека погибли, сообщают японские СМИ.

Полиция при помощи авиации установила место падения вертолета в горах префектуры Нагано.

Вместе с тем, гибель людей официально еще не подтверждена.

Потерпевший крушение вертолет совершал тренировочный полет по отработке спасательной операции в горных условиях, отмечается в сообщениях.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]